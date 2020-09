Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim- Verkehrsunfallflucht- Radfahrer gestürzt

Insheim (ots)

Am Mittwoch, 16.09.2020, gegen 07:25 Uhr streife ein bislang unbekannter Autofahrer einen Radfahrer in der Hauptstraße von Insheim als er an diesem vorbeifuhr. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Hyundai gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell