Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Grauer Ford Mondeo gestohlen

Lippstadt (ots)

Neben dem Diebstahl eines weißen Ford Mondeos in der Straße "Gottesgarten" kam es in der Reichenbacher Straße ebenfalls zum Diebstahl eines solchen Wagens. Der graue Ford Mondeo Kombi mit dem Kennzeichen LP-AD 151 wurde am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, dort geparkt. Am Folgetag stellte der Eigentümer den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl oder Verbleib des Wagens geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell