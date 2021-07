Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mercedes beim Rangieren gerammt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen in der Martin-Luther-Straße einen "Parkrempler" beobachtet haben. Am Mittwoch zeigte ein Mercedes-Besitzer bei der Polizei an, dass sein Auto von einem anderen Fahrzeug vermutlich beim Rangieren gerammt wurde. Es sei ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstanden.

Seinen Mercedes hatte der Mann am vergangenen Samstag (26. Juni) gegen 18 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 20 abgestellt. Übers Wochenende hatte er den Wagen nicht benutzt; erst am Dienstag (29. Juni) stellte er gegen 14.30 Uhr die Beschädigung fest: eine Delle und ein Lackschaden an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite.

Vom Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

