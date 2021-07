Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vor Kontrolle geflüchtet

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Weil er sich offensichtlich nicht kontrollieren lassen wollte, hat ein Mann am Mittwochnachmittag in Otterberg vor einer Polizeistreife die Flucht ergriffen. Den Beamten war das Kleinkraftrad gegen 14 Uhr in der Johannisstraße aufgefallen - der Grund: Sie erkannten in dem Fahrer einen amtsbekannten Mann, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Um ihn zu überprüfen, wendete der Streifenwagen und fuhr dem Zweirad hinterher. Als das Blaulicht und die Haltesignale eingeschaltet wurden, drehte sich der Mann kurz um, anschließend beschleunigte er sein Fahrtempo und verschwand über einen schmalen Feldweg, den das Polizeifahrzeug nicht benutzen konnte.

Bei der weiteren Suche nach dem Mann wurde das Kleinkraftrad wenig später verlassen auf dem Waldweg gefunden. Der Fahrer hatte offenbar seine Flucht zu Fuß fortgesetzt. Seine Personalien sind bekannt und weitere Maßnahmen werden folgen; eine Ordnungswidrigkeitsanzeige ist dem 58-Jährigen sicher. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell