Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ermittlungen wegen Bandendiebstahls

Kaiserslautern - Weilerbach (ots)

Die Polizei ermittelt seit Mai gegen mindestens fünf Personen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Am Mittwoch durchsuchten Einsatzkräfte im Stadtgebiet und der Verbandsgemeinde Weilerbach Wohnungen von Verdächtigen. Den Männern im Alter von 23 bis 31 Jahren wird vorgeworfen, bei einem Logistikunternehmen Ware entwendet zu haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gingen sie dabei arbeitsteilig vor. Die in dem Unternehmen Beschäftigten stahlen Elektrogeräte im Wert von mindestens 10.000 Euro. Bei den Hausdurchsuchungen stellte die Polizei Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an. |erf

