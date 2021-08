Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Diebe schneiden Cabriodach auf

Anröchte (ots)

Zwischen Dienstag, 20:00 Uhr und Mittwoch, 12:45 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter in der Beethovenstraße das Dach eines Cabriolets aufgeschnitten. Anschließend kletterten der oder die Diebe in das Fahrzeug und entwendeten dort liegende Gegenstände. Es wird gebeten, in diesem Zusammenhang getätigte verdächtige Beobachtungen der Polizei Lippstadt, Tel. 02941/91000 zu melden. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell