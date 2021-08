Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - alkoholisierter Radfahrer gestürzt

Soest (ots)

Am Donnerstag stürzte ein alkoholisierter 20-jähriger aus Soest gegen 18:37 Uhr auf dem Radweg der Straße Ulrichertor. Während der junge Mann behauptete, er habe das mitgeführte Fahrrad geschoben, schilderte ein Zeuge, dass der Mann mit dem Rad gefahren sei und sich währenddessen an einem Baum habe festhalten wollen. Hierbei sei er zu Sturz gekommen. Ein weiterer Zeuge hatte zwar den Sturz selbst nicht gesehen, konnte aber berichten, dass das Fahrrad zwischen den Beinen des jungen Mannes klemmte, als dieser am Boden lag. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Radfahrer ergab 1,22 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der leicht verletzte Soester konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Weitere Zeugen des Sturzes werden gebeten, sich bei der Polizei Soest, Tel. 02921/91000 zu melden. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell