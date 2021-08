Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Handy gezogen

Soest (ots)

Am Donnerstagnachmittag (5. August) lenkte ein alkoholisierter, in Möhnesee wohnender, 23-jähriger Mann, eine 19-jährige Frau in der Fußgängerzone mit Handbewegungen ab, während sein alkoholisierter 25-jähriger in Möhnesee wohnender Begleiter, das Handy aus der Hosentasche der Freundin der 19-Jährigen entwendete. Die Frau eilte dem Mann hinterher und konnte ihr Smartphone wieder aus der Jackentasche des 25-Jährigen herausziehen. Der Versuch des Mannes dieses durch Wegschubsen zu verhindern schlug fehl. Die beiden Frauen informierten daraufhin die Polizei und folgten den beiden Männern in sicherem Abstand. Am Bahnhofsvorplatz versuchte der 25-Jährige noch einem circa 40 bis 45-jährigen Mann Zigaretten zu entwenden. Anschließend sprach er eine 17-jährige Frau nach Zigaretten an und berührte diese und ihre gleichaltrige Freundin unsittlich. Die eintreffenden Polizeibeamten legten den beiden Tatverdächtigen Handfesseln an, nahmen sie in Gewahrsam und fuhren mit Ihnen zur Soester Wache. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei den Männern endete mit jeweils um die 1 Promille. Die Polizei bittet den 40 bis 45-jährigen Mann sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

