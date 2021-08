Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Kleinkraftradfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Mittwoch befuhr, gegen 13.24 Uhr, eine 24-Jährige aus Ense mit ihrem Auto die Werler Landstraße, von der Innenstadt kommend in Richtung Werl. An der Kreuzung zum Westenhellweg musste sie nach eigenen Angaben aufgrund eines vor ihr abbiegenden Fahrzeugs abbremsen. Der hinter ihr fahrende 16-jährige Kleinkraftradfahrer aus Ense bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Hierbei rutschte das Kleinkraftrad unter das Auto. Der 16-Jährige zog sich glücklicherweise lediglich Schürfwunden zu. Er konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (fx)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell