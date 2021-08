Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bargeld und Bankkarte gestohlen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (5. August) erstattete um 05.15 Uhr ein Autofahrer auf der Polizeiwache in Lippstadt eine Anzeige wegen Diebstahls. Am Mittwoch hatte er seinen Wagen in der Straße "In der Aue" geparkt und am Folgetag festgestellt, dass seine Geldbörse und EC-Karte aus dem Wagen entwendet wurden. Einbruchspuren am Wagen konnten durch die Beamten nicht aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. Die Polizei rät: "Lassen Sie keine Wertsachen in ihrem Auto liegen. Auch wenn der Wagen verschlossen ist, ist er kein Tresor." (reh)

