Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Zeugen

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch (4. August) befand sich eine Rentnerin in einem Supermarkt an der Spielplatzstraße, nachdem sie zuvor Geld bei einer Bank abgehoben hatte. In dem Geschäft bemerkte sie eine unbekannte Frau, die ihr ständig folgte. Als sie sich in die dortige Gefriergutstheke hineinbeugte kam ihr die Unbekannte sehr nahe. Anschließend verließ diese im Laufschritt den Supermarkt. Bei der sofortigen Nachschau in ihrer Handtasche, die sie an ihrem Rollator fest geknotet hatte, ergab, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. Die Unbekannte wird beschrieben als - Circa 30 Jahre alt - Schätzungsweise 160 cm groß - Dunkle, lange Haare mit einer Klammer nach oben gesteckt - Sie trug eine graue Strickjacke und eine dunkle Hose.

Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise auf die Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell