Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Parfüm wieder da

Soest (ots)

Gegen einen 39-jährigen Mann aus Bad Sassendorf fertigte die Polizei am Mittwoch (4. August) eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Den Beamten wurde gegen 15.30 Uhr mit einer Personenbeschreibung des flüchtigen Tatverdächtigen ein vorangegangener Diebstahl von 39 Parfümfläschchen aus einem Geschäft am Riga-Ring mitteilt. Über einen Zeugenhinweis konnten die Polizisten den Mann in Soest auffinden. Die Duftflakons befanden sich noch in einer mitgeführten Tasche und konnten dem Eigentümer wieder zurückgebracht werden. Bei der Durchsuchung des Bad Sassendorfers wurde zudem noch eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden. (reh)

