Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit einem Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Höhe Bismarckstraße 16, 19.07.2021, 16:19 Uhr Zur Unfallzeit ist ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer auf dem Gehweg in der Bismarckstraße in Einbeck zu Fall gekommen. Hierbei hat der Radfahrer einen geparkten Pkw Fiat Punto einer 37-jährigen Einbeckerin an der Fahrzeugfront sowie der Windschutzscheibe beschädigt. Der Radfahrer, der dunkel gekleidet gewesen sein soll, hat sich im Anschluss unvermittelt auf sein Fahrrad gesetzt und ist in Richtung Innenstadt weitergefahren. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 500 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei Einbeck sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Diese melden sich bitte unter der Tel.Nr. 05561-949780 (bas)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell