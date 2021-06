Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Sachbeschädigung an Pkw-

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Samstag, 19.06.2021, 18.00 Uhr, bis Montag, 21.06.2021, 11.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen Pkw BMW. An dem Fahrzeug, welches im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Friedrich-Emmerich-Straße abgestellt war, wurde der Lack auf der Beifahrerseite zerkratzt. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell