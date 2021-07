Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bahnhofsgebäude unter Wasser gesetzt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Bahnhof, Samstag, 17.07.21, 00.00 Uhr bis Sonntag, 18.07.21, 11.00 Uhr KREIENSEN (schw) - In der Zeit von Samstag, 17.07.21, 00.00 Uhr bis Sonntag, 18.07.21, 11.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Bahnhofsgebäude in Kreiensen und drehten dort sämtliche Wasserzuläufe in dem Gebäude auf. Das Wasser verteilte sich in dem Gebäudeinneren, so dass insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 50.000,- EUR entstand. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bad Gandersheim um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen könnten.

