POL-ANK: 76-Jährige fährt gegen Hauswand und verletzt sich leicht

Heringsdorf (ots)

Heute Morgen (02. Juni 2021, 08.50 Uhr) kam es in Heringsdorf zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Fahrzeug.

Nach ersten Erkenntnissen hatte die 76-jährige Fahrerin eines Hyundai rückwärts aus einer Parklücke neben dem Fahrbahnrand in der Wolliner Straße ausparken wollen. Dabei bemerkte sie einen von hinten herannahenden LKW, demzufolge sie zügig wieder vorwärtsfahren wollte. Die Frau vergaß den Vorwärtsgang einzulegen, ist rückwärts auf der Fahrbahn weitergefahren und fuhr im großen Bogen auf das Grundstück einer Arztpraxis. Sie durchbrach den Metallzaun und stieß in der weiteren Folge mit der Hauswand der Praxis zusammen.

Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro. Zudem entstand an der Hauswand sowie auch am Zaun ein weiterer Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

