Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Mehrere Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser

Greifswald (ots)

Bereits gestern Nachmittag (24. Mai 2021, gegen 15.00 Uhr) wurden der Polizei zwei Einbruchsdiebstähle in der Greifswalder Region bekannt. Ein weiterer Einbruchsdiebstahl wurde heute Vormittag (25. Mai 2021, 09.45 Uhr) gemeldet. Die Geschädigten waren über die Pfingstfeiertage verreist.

So sind unbekannte Täter in der Zeit vom 22. Mai, 19.00 Uhr, bis zum 24. Mai 2021, 15.00 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Görmin eingedrungen und verursachten - neben einem Sachschaden von etwa 1.000 Euro - einen Stehlschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Im ähnlichen Zeitraum - zwischen dem 21. Mai, 15.30 Uhr, und dem 24. Mai 2021, 15.10 Uhr - ist in ein Einfamilienhaus in Neuenkirchen eingebrochen worden. Die unbekannten Täter entwendeten Wertgegenstände in Höhe von über 5.000 Euro. Daneben verursachten sie einen Sachschaden etwa 3.200 Euro. Heute Vormittag wurde nun ein weiterer Einbruchsdiebstahl in Neuenkirchen bekannt. Hier entwendeten die Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck im Wert von über 10.000 Euro.

Der Kriminaldauerdienst kam in allen drei Fällen zum Einsatz, um Spuren zu sichern. Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird vermutet und im Rahmen der Ermittlungen geprüft. Die Polizei bittet um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier in Greifswald unter 03834-5400, aber auch jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die Polizei rät:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. - Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück. - Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen ist zusätzlich zu empfehlen - Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen können ergänzend für Sicherheit sorgen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung: www.k-einbruch.de.

