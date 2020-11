Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Razzia in Shisha-Bar

KrefeldKrefeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des 14.11.2020 kam die Polizei Hinweisen auf illegales Glücksspiel in einer Krefelder Shishabar nach. Bei der schlagartig durchgeführten Razzia konnten an die 30 Personen festgestellt werden. Neben diversen Glücksspielen, wie Poker und Würfelspielen, wurde in den Räumlichkeiten und bei den Spielern rund 33.000 Euro Bargeld sichergestellt. Hierzu erfolgen Strafanzeigen bezüglich des Betreiben, als auch der Teilnahme verbotenen Glückspiels. Die Anwesenden trugen darüber hinaus weder Mund-Nasen-Schutzmasken, noch hielten sie den coronabedingt erforderlichen Mindestabstand ein. Den Betreiber, als auch den Kunden, erwarten zusätzlich Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach der Corona-Schutzverordnung. Für die Betroffenen nicht wirklich 'Glück im Spiel'. (548)

