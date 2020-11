Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Innenstadt: Vermehrt Diebstähle von Damenhandtaschen

KrefeldKrefeld (ots)

Seit Ende September registriert die Polizei verstärkt Diebstähle von Damenhandtaschen. Sie bittet um Hinweise und gibt Verhaltensempfehlungen.

In der Zeit von Ende September bis heute sind bei der Polizei Krefeld insgesamt 15 Diebstähle mit ähnlicher Begehung angezeigt worden, allein am gestrigen Donnerstag (12. November 2020) waren es drei.

Alle Opfer waren Frauen, die mit ihrem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs waren. Einigen wurde die Handtasche während der Fahrt aus dem Fahrradkorb gestohlen, anderen, als sie ihre Tasche neben dem Fahrrad abstellten. In keinem der Fälle wendeten der oder die Täter Gewalt an.

Die Tatausführung erfolgte in allen Fällen so unauffällig und überraschend, dass die betroffenen Frauen nahezu keine Personenbeschreibung liefern konnten. Mal soll es sich um einen Einzeltäter gehandelt haben, ein anderes Mal um ein Duo. In vielen Fällen ist nicht einmal sicher, ob es ein Mann oder eine Frau war.

Zeugen werden um Hinweise gebeten unter Telefon 021516340 oder per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei empfiehlt, Wertgegenstände immer eng am Körper zu tragen. Handtaschen sollten grundsätzlich nur beaufsichtigt abgestellt werden und möglichst gesichert und nicht offen im Fahrradkorb transportiert werden. Wichtige Präventionshinweise finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs (547)

