Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Polizei fasst Diebe in Kirche auf frischer Tat

KrefeldKrefeld (ots)

Am Mittwoch (11. November 2020) sind zwei Männer in die Liebfrauenkirche am Von-Itter-Platz eingestiegen. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei das Duo auf frischer Tat stellen - im Kirchenschrank.

Gegen 20:30 Uhr hörte der Zeuge zunächst verdächtige Klirrgeräusche aus Richtung Kirche. Danach seien zwei Männer auf eine Frau zugetreten, die in einem Auto gewartet habe. Sie sei ausgestiegen und habe einen länglichen, goldenen Gegenstand entgegengenommen. Der Zeuge rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, saß die Frau wieder im Auto. Auch die beiden Männer konnten sie ausfindig machen: Sie waren durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in die Kirche eingedrungen, hatten sich in der Kirche in einem Schrank verborgen und gaben an, sie hätten sich hier vor "unbekannten Personen versteckt".

Die beiden 37-jährigen Deutschen sind wegen vergleichbarer Delikte schon mehrfach verurteilt worden. Sie und die 34-jährige Deutsche wurden festgenommen. Die beiden Männer werden heute einem Haftrichter vorgeführt. Das Auto hat die Polizei sichergestellt. (544)

