Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Steinweg, Freitag, 16.07.21, 13.00 Uhr - Montag, 19.07.21, 06.00 Uhr Kreiensen (schw) - In der Zeit von Freitag, 16.07.21, 13.00 Uhr bis Montag, 19.07.21, 06.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenbeleuchtung der Grundschule in Greene. Der oder die Täter gelangten auf das eingefriedete Gelände der Grundschule und zerstörten mit einem unbekannten Gegenstand eine Außenleuchte, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR entstand. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum im Bereich der Grundschule in Greene verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kreiensen oder Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

