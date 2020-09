Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 05/06.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Kfz

Am 05.09.2020 ist es zwischen 17:00 - 19:45 Uhr in der Küfergasse im OT Neuenkirchen zu einer Sachbeschädigung an einem stehenden Pkw gekommen. Unter anderem wurde die Heckscheibe eingeschlagen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Damme in Verbindung zu setzen (Telefon: 05491 9500).

