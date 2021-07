Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 19.07.21, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 52-jährige Fahrerin eines Linienbusses den Kreisverkehr von der Wiesenstraße in Richtung "Zur Schwarzen Erde". Eine 52-jährige PKW-Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Auschnippe und dann in den Kreisverkehr ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Bus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4.000 EUR.

