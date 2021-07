Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit gestürztem 16-jährigem Kradfahrer

Northeim (ots)

EINBECK(hor) - Ein 16-jähriger Einbecker befuhr mit seinem Kleinkraftrad von der Bundesstraße 3 kommend die Zollstraße in Salzderhelden in Richtung Einbeck. Auf Höhe der Ecke Tiestraße ist er in der dortigen Rechtskurve zu weit links in Richtung Fahrbahnmitte gefahren. Hierbei ist er auf die Gegenfahrbahn geraten, als ihm ein 21-jähriger Northeimer mit seinem PKW entgegengekommen ist. Deshalb musste der 16-jährige ruckartig nach rechts lenken, um mit seinem Kleinkraftrad wieder komplett nach rechts auf seine Fahrbahnseite zurückzukehren. Bei diesem Manöver ist er mit seinem Kleinkraftrad nach rechts umgefallen. Während dieses Umfallens ist er dann noch mit den Reifen des Kleinkraftrades voraus gegen die Fahrerseite des nun passierenden PKWs gerutscht. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 16-jährige Kleinkraftfahrer wurde dabei leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000,- Euro.

