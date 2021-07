Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall/Fehler beim Ausparken

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Abteihof, Zeit: Samstag, 17 Juli 2021, 16:45 Uhr. Eine 81-Jährige aus Kalefeld touchierte mit ihrem BMW beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Opel. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in Höhe von 1300.-Euro.

