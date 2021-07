Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Fahrzeugteil/Katalysator

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Dehneweg, dortiger Parkplatz der Paracelsus Klinik am See. Zeit: Mittwoch, 30.Juni 2021, 16:00 Uhr bis Sonntag, 18. Juli 2021, 09:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter suchten den genannten Parkplatz der Klinik am See auf und machten sich an einem blauen Opel Zafira zu schaffen. Von dem Zafira wurde der Katalysator abgebaut, vermutlich durch Flexen, und entwendet. Es entstand Sachschaden/und Entwendungsschaden von ca. 1500.-Euro. Anwohner aus dem Dehneweg und auch Patienten der Klinik am See werden gebeten, sachdienliche Hinweise wie verdächtige Personen und Fahrzeuge, dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

