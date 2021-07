Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ortseingangsschild entwendet

Northeim (ots)

Northeim, OT Bühle, Auf der Klappe, Freitag 16.07.2021, 17 Uhr - Samstag, 17.07.2021, 10.50 Uhr

BÜHLE (MM) In der Zeit von Freitag auf Samstag wurde durch bislang unbekannte Täter das Ortseingangsschild der Ortschaft Bühle von seinem Standort entwendet. Das dazugehörige Metallgestell, ohne Ortsschild, kann in der Nähe des Jugendraumes in Bühle aufgefunden werden. Durch die Tat ist ein Gesamtschaden von circa 1000 Euro entstanden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-7005-0 bei der Polizei in Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell