Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Korrektur zu Auftrag Nr. 4457422 Unfallfluchten in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Hirtenbrink, Samstag 17.07.2021, 01.00 Uhr und Klosteracker in Nörten-Hardenberg, Samstag, 17.07.2021, 17.15 Uhr

NORTHEIM (MM) Am frühen Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Hirtenbrink einen neben der Fahrbahn befindlichen Zaun angefahren und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt, ohne den Schaden zu melden. An dem Zaun entstand ein Schaden von 3000 Euro. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gegen 17.15 Uhr in Nörten-Hardenberg auf dem dortigen Edeka-Parkplatz. Hier wurde ein auf dem Parkplatz abgestellter Opel Astra eines 54-jährigen Nörten-Hardenbergers durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ausparken aus einer Parklücke beschädigt. Der Verursacher entfernte sich ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. In beiden Fällen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen werden gebeten, vorliegende Hinweise an die Polizei Northeim unter 05551-7005-0 zu melden.

