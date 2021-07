Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Umschlag mit 500 Euro Bargeld aus Linienbus entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Ein 88-Jähriger Bad Gandersheimer stieg am Freitag, den 16.07.2021 gegen 07:50 Uhr, in der Bismarckstraße in Bad Gandersheim, in den Linienbus nach Seesen ein. Hier verließ der Bad Gandersheimer den Linienbus gegen 08:20 Uhr am Bahnhof in Seesen und stellte bei einer örtlichen Arztpraxis fest, dass er seinen Stoffbeutel mitsamt Portemonnaie und einem Umschlag mit 500,- Euro Bargeld im Linienbus vergessen habe. Der Stoffbeutel wurde durch einen bislang unbekannten Finder wenig später beim örtlichen Busunternehmen abgegeben und konnte später dem 88-Jährigen Bad Gandersheimer ausgehändigt werden. Hier stellte er fest, dass der Umschlag mitsamt 500,- Euro Bargeld aus seinem Stoffbeutel entwendet wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell