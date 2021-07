Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte entwenden unverschlossenes Damenrad in der Mühlenstraße

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 17.07.2021, gegen 21.30 Uhr, zeigt eine 43-jährige Uslarerin den Diebstahl ihres Fahrrades in der Mühlenstraße in Uslar an. Das unverschlossene Damenfahrrad der Marke Brax wurde im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr und 23.35 entwendet. Es handelt sich um ein Damenrad mit beigem Rahmen. Der Lenker ist schwarz mit braunen Ledergriffen. Weitere besondere Merkmale sind ein weißer Fahrradkorb und ein grünes Spiralschloss am Fahrrad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

