Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Samstag, 17.07.2021, meldet die Eigentümerin eines Abbruchhauses in der Kreuzstraße in Uslar, dass die Hauseingangstür des Hauses gewaltsam geöffnet worden sei. Durch die Beamten des PK Uslar konnte vor Ort festgestellt werden, dass das Gebäude widerrechtlich betreten worden war. Der Schaden an der Hauseingangstür wurde mit 100 Euro angegeben. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch wurde erstattet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum von Freitag, ca. 23.00 Uhr bis Samstag 06.45 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle zu melden.

