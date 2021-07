Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hausfriedensbruch (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 17. Juli 2021 kam es gegen 13:20 Uhr zu einem Hausfriedensbruch in der Mühlenbergstraße in Einbeck. Der 24-jährige Beschuldigte hielt sich zum wiederholten Male in der Wohnung einer 22-jährigen Bekannten auf. Aufgrund von lautstarken Streitigkeiten wurde die Nachbarschaft auf die Anwesenheit des Beschuldigten aufmerksam. Eine entsprechende Strafanzeige wird gefertigt.

