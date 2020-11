Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Auto aufgebrochen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Am Donnerstag (19.11.) schlugen unbekannte Täter auf der Braunkohlenstraße im Stadtteil Heidkamp zwischen 17:10 Uhr und 17:20 Uhr die Scheibe eines Opel Agila auf und entwendeten ein Mobiltelefon und eine Geldbörse aus dem Auto. Der Wagen war auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe zur Bensberger Straße geparkt. In der Geldbörse befand sich ein geringer Bargeldbetrag.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (ma)

