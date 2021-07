Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Abstellraum einer DG-Wohnung in Sohlingen

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Freitag, 16.07.2021, gegen 17.15 Uhr rücken Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in den Knobbenweg, im Uslarer Ortsteil Sohlingen aus. In einem Abstellraum der Wohnung konnte ein ausgebrochenes Feuer durch die Bewohner rechtzeitig bemerkt werden. Mittels eines Feuerlöschers wurde das Feuer erfolgreich bis zum Eintreffen der Feuerwehr eingedämmt. Bei den anschließenden Löscharbeiter der Feuerwehr kam auch eine Drehleiter zum Einsatz. Nach ersten Ermittlungen durch Beamte der spezialisierten Tatortaufnahme aus Northeim, könnte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Zur Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden. Der unmittelbare Brandort wurde beschlagnahmt.

