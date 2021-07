Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Uslar (ots)

Uslar (eng.) - Am Freitag, 16.07.2021, zwischen 10.00 Uhr und 11.30 Uhr, wurde in der Gustav-Fischer-Straße in Uslar, Höhe Hausnummer 9/11, der ordnungsgemäß parkende PKW eines Uslarers beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete nach seinem Fahrfehler von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er hinterließ eine Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar in Verbindung zu setzen.

