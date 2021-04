Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auspuff zu laut - Weiterfahrt untersagt

Speyer (ots)

Zum Erlöschen der Betriebserlaubnis kam es am 03.04.2021 gegen 10:00 Uhr als ein 56-jähriger PKW-Fahrer in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. An dem "Hummer" waren technische Veränderungen an der Auspuffanlage vorgenommen worden, wodurch die vorgeschriebene Lautstärke überschritten wurde. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenvefahren.

