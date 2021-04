Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Verkehrsunfallflucht in der Marktstraße

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Zeitraum vom 05.03.2021 bis zum 27.03.2021 kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Marktstraße in Bobenheim-Roxheim. Während des Zeitraums befand sich ein weißer PKW der Marke Hyundai auf dem dortigen Parkplatz. Ein bislang unbekannter anderer PKW touchierte vermutlich im Vorbeifahren die Beifahrerseite des Hyundai. Die verantwortliche Person entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell