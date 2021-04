Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots)

Als ein Mieter seine Parzelle der Kleingartenanlage im Westring in Frankenthal am 04.04.2021 aufsuchte, stellte er fest, dass zwei Metalltüren dieser aufgehebelt wurden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass eine Kappsäge und ein Transportwagen entwendet wurden. Hinweise auf den / die Täter liegen derzeit keine vor.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

