Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots)

03.04.2021, zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr

Ein 37jähriger Toyota-Fahrer parkte sein Fahrzeug am Samstag Nachmittag zwischen 15:30 und 20:30 Uhr auf einen Parkplatz in der Bahnhofstraße in Speyer in Nähe des dortigen Biomarktes. In seiner Abwesenheit wurde das Fahrzeug im linken vorderen Bereich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt, anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum möglichen Unfallverursacher oder Unfallhergang nimmt die Polizei Speyer unter Tel. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell