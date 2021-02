Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Imbiss - möglicher Zusammenhang zu Tankstelleneinbruch

Gütersloh (ots)

Verl (MS) - Zwischen Freitagabend (19.02., 22.30 Uhr) und Samstagmorgen (20.02., 10.30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in einen Imbissstand in der Bahnhofstraße ein. Die Täter brachen das Schloss einer Schiebetür auf und durchwühlten nach Betreten den gesamten Innenraum.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter drei Dönerspieße, diverse Getränke sowie eine geringe Summe Bargeld aus der Kasse.

Ermittlungen zufolge besteht wahrscheinlich ein Zusammenhang zu einem Einbruch am frühen Samstagmorgen in eine Tankstelle an der Bergstraße, nachdem in einem sichergestellten Täterfahrzeug u.a. Dönerspieße festgestellt wurden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4843536 Die Ermittlungen dazu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat im genannten Tatzeitraum in der Bahnhofstraße oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

