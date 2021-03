Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Zusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn - hoher Sachschaden entstanden

Mannheim-Feudenheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag im Stadtteil Feudenheim. Ein 56-jähriger Mann war gegen 14.30 Uhr mit seinem VW Kombi auf der Talstraße in Richtung der Straße "Wingertsbuckel" unterwegs. An derdortigen Kreuzung stoppte er zunächst an der roten Ampel. Als eine Straßenbahn die Kreuzung passiert hatte, fuhr er, an ohne weiter auf die Ampel zu achten. IDabei übersah er zudem eine weitere die Kreuzung passierende Straßenbahn und stieß mit ihr zusammen. Beide Fahrer, sowie in der Bahn befindlichen Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

