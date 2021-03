Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach

Rhein-Neckar-Kreis: Schlägerei in der Bachgasse

Hemsbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:30 Uhr gingen mehrere Anrufe wegen einer Schlägerei in der Bachgasse beim Polizeinotruf ein. Sechs bis sieben Personen sollen vor einer Apotheke mit Schlagstöcken und Metallstangen aufeinander losgegangen sein. Auch am Straßenrand geparkte Fahrzeuge waren augenscheinlich in Mitleidenschaft geraten. Beim Eintreffen der verständigten Polizei hatten sich laut Zeugenaussagen alle beteiligten Personen bereits zu Fuß als auch in einem grauen Ford Focus entfernt. Auf dem Boden fanden die Beamten eine Metallstange, ein Taschenmesser sowie ein Mobiltelefon. Einen Tatverdächtigen nahm die Polizei noch am Abend in Weinheim fest. Frische Verletzungen deuteten auf eine Beteiligung an der körperlichen Auseinandersetzung hin. Nach der Durchführung erster polizeilicher Maßnahmen wurde der 38-Jährige wieder entlassen. Der Polizeiposten in Hemsbach hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und/ oder den an der Schlägerei beteiligten Personen geben können, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0, zu melden.

