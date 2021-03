Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gem. St. Leon-Rot: Lkw-Unfall auf der A 5; ein Leichtverletzter; 160.000.- Euro Schaden

Gem. St. Leon-Rot (ots)

Ein leichtverletzter Lkw-Fahrer sowie ein Sachschaden von rund 160.000.- Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am späten Dienstagvormittag auf der A 5 bei St. Leon-Rot ereignete.

Aufgrund einer Staubildung in Fahrtrichtung Frankfurt musste ein 37-jähriger Sattelzugfahrer gegen 11.30 Uhr bis zum Stillstand abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 27-jähriger Lkw-Fahrer zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Dadurch wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Er wurde vor Ort versorgt. Beide Schwerfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nachmittagsstunden hinein. Zeitweise musste die Autobahn in Richtung Norden kurzfristig gesperrt werden. Gegen 14.30 Uhr war die Strecke wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell