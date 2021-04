Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbrecher mit Hunger

Speyer (ots)

03.04.2021. 22:00 Uhr-04.04.2021, 23:30 Uhr

Ein unbekannter Täter gelangte wohl über eine offenstehende Hauseingangstür in ein Mehrfamilienhaus im Martin-Butzer-Weg in Speyer und von dort in den Kellerbereich. Hier wurde gewaltsam die Tür eines Kellerabteils geöffnet und aus der dortigen Tiefkühltruhe ca. 15 kg Lebensmittel entwendet. Es entstand ein Schaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich

