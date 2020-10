Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Greffern - Einbruch in Wohnhaus

Rheinmünster, GreffernRheinmünster, Greffern (ots)

Ein bislang Unbekannter ist am Dienstag zwischen 13:50 Uhr und 23:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Lindenstraße eingedrungen. Im Anschluss durchwühlte er mehrere Räume und erbeutete diverse Wertsachen. Nach der Spurensicherung durch Kriminalbeamte haben die Beamten des Polizeireviers Bühl die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen. /eb

