Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Werbeschild (kal)

Einbeck (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein Werbeschild des "All IN Diner" in der Hannoverschen Straße beschädigt. Ein Aufkleber mit Öffnungszeiten während der Corona Pandemie wurde entfernt. Der Schaden beläuft sich auf 28,90 Euro. Anzeigezeitpunkt war der 15.07.2021 um 13:15 Uhr. Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

