Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Am Lahberg 1, Zeit : Freitag, 16.07.2021, 10:50 Uhr. Ein LKW mit Anhänger stieß beim Rangieren (rückwärts)gegen eine Grundstückseinfriedung. Dort wurde ein Gartentor und ein Feld Gartenzaun beschädigt. Der Führer vom LKW-Gespann, in Farbe beige, offene Ladefläche mit Pflastersteinen und roter Firmen Aufschrift, entfernte sich unerlaubt vom Lahberg in Richtung Bundesstr. 445 und es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Dem Grundstückseigentümer entstand ein Schaden von ca. 1500.- Euro. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, wurden Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise zu melden. Insbsondere, wer hat kurz nach Tatzeit, Pflastersteine angeliefert bekommen bzw. wem ist ein LKW SCANIA mit Anhänger aufgefallen, wobei eine Heckleuchte beschädigt war ?

