Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger bei Verkehrsunfall am Südwall schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Südwall ist am Freitagmorgen (9. Juli) ein Fußgänger schwer verletzt worden. Er wurde vom Anhänger eines Autos erfasst.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr auf der Kreuzung mit der Hohen Straße. Den ersten Zeugenaussagen zufolge wollte ein 58-jähriger Wittener dort mit seinem Pkw-Gespann vom Südwall in Richtung Osten auf die Fahrbahn in Richtung Westen wenden. Hierzu befand er sich zuvor auf dem linken Linksabbiegerstreifen. Bei dem Wendevorgang bog er auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Westen ein. Dabei erfasste der Anhänger seines Fahrzeugs aus bislang ungeklärter Ursache einen 77-jährigen Dortmunder, der am Fußgängerüberweg offenbar vom südlichen Gehweg aus den Wall überqueren wollte. Er wurde zu Boden geschleudert.

Der 77-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell