Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten zwischen Nachtwanderer und PKW-Fahrer enden in Strafanzeige

Uslar (ots)

Uslar (eng.) Am Sonntag, 18.07.2021, zwischen 01.15 Uhr und 01.25 Uhr, kommt es zwischen einem Nachtwanderer und einem unbekannten Fahrzeugführer im Bereich Dinkelhausen, in Nähe des Parkplatzes Malliehagental, zu Streitigkeiten, in deren Folge der unbekannte Führer des PKW auf den Wanderer zufährt und dieser dem PKW durch einen Sprung zur Seite ausweichen muss. Es wurden Ermittlungen zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung aufgenommen.

