Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ruppertsberg) Verkehrsüberwachung; keine Verstöße

Ruppertsberg (ots)

Über Autofahrer, die in der Obergasse entgegen der Einbahnstraße fahren bzw. gegen das "Verbot der Einfahrt" (Verkehrszeichen: 267) verstoßen, beschwerten sich Anwohner bei der der Polizei in Haßloch. Am Dienstagnachmittag (22. Juni; 16 Uhr) kontrollierten Beamte eine gute Stunde den Verkehr in der Obergasse. Verstöße stellten sie keine fest.

